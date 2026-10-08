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    Schulproteste in Frankreich

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    Weniger Schulen blockiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Weniger Schulen bei Frankreichs Protesten blockiert
    • Schüler fordern mehr Geld für marode Schulen
    • Gewalt und Festnahmen belasten anhaltende Proteste
    Schulproteste in Frankreich - Weniger Schulen blockiert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Bei den mitunter ausartenden Schulprotesten in Frankreich geht die Zahl der blockierten Schulen laut Bildungsministerium zurück. Am Morgen waren nach vorläufigen Zahlen 224 Einrichtungen vollständig und 151 teilweise geschlossen. Das seien etwa 30 Prozent weniger betroffene Schulen als noch am Mittwoch, hieß es aus dem Bildungsministerium.

    Seit Tagen demonstrieren Schülerinnen und Schüler an französischen Gymnasien für mehr Geld für das Bildungswesen, um marode Gebäude zu sanieren und Lehrermangel auszugleichen. Dem Protest haben sich mittlerweile auch Studierende und Lehrkräfte angeschlossen. Am Nachmittag wollen sie in Paris und in anderen Städten auf die Straße gehen.

    Für Aufsehen sorgen die Proteste vor allem aus zwei Gründen. Zum einen kam es am Rande der Demonstrationen mehrfach zu Zusammenstößen mit der Polizei und zu Gewalt. Tausende junge Menschen wurden festgenommen. Zum anderen tut die Regierung sich schwer damit, den Protest einzufangen. Bisherige Ankündigungen wurden als nicht ausreichend gewertet - die Demonstrationen reißen nicht ab./rbo/DP/mis






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