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    Supertanker werden knapp

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    77 Millionen Dollar pro Fahrt: Transportkosten klettern auf 40 % des Ölpreises

    Die Kosten für Öltransporte explodieren. Supertanker werden weltweit knapp, Charterraten erreichen Rekordhöhen. Jetzt droht der Weltwirtschaft ein zusätzlicher Kostenschock.

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    Supertanker werden knapp - 77 Millionen Dollar pro Fahrt: Transportkosten klettern auf 40 % des Ölpreises
    Foto: wO-Gemini

    Selbst bei einer offenen Straße von Hormus kann der Ölpreis kaum sinken. Für eine einzige Fahrt von den USA nach Asien werden inzwischen 77 Millionen US-Dollar fällig. Noch im vergangenen Jahr kostete die gleiche Strecke durchschnittlich lediglich 9,2 Millionen US-Dollar. Die Transportkosten für Rohöl explodieren und entwickeln sich zu einem zusätzlichen Risiko für die Weltwirtschaft. Denn selbst wenn die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wäre, würden die teuren Lieferungen für anhaltend hohe Ölpreise sorgen.

    Nach Daten der Baltic Exchange hat sich der Preis für einen Transport von der US-Golfküste nach Asien gegenüber dem Durchschnitt des vergangenen Jahres mehr als verachtfacht. Für eine Ladung von zwei Millionen Barrel bedeutet das allein 38,50 US-Dollar Frachtkosten je Barrel. Bei einem Ölpreis von 100 US-Dollar am Exporthafen entspricht das einem Kostenblock von fast 40 Prozent.

    Und die Preise könnten weiter steigen. Laut Bloomberg wurde für einen Transport von der US-Golfküste nach Japan zuletzt sogar eine Chartergebühr von 82 Millionen US-Dollar angeboten – ein möglicher neuer Rekord. Obwohl sich die Ölexporte aus dem Nahen Osten in den vergangenen Wochen nahezu auf das Vorkriegsniveau erholt haben.

    Die Ursache liegt darin, dass wegen der anhaltenden Angriffe auf Schiffe viele Reedereien ihre Tanker nicht durch die gefährliche Meerenge schicken wollen. Stattdessen wird das Öl mit anderen Schiffen aus dem Persischen Golf transportiert und anschließend im Golf von Oman oder vor der Westküste Indiens auf größere Tanker umgeladen. Diese zusätzlichen Transporte und Umladungen verlängern die Lieferketten erheblich. Schiffe sind länger gebunden und stehen für andere Aufträge nicht zur Verfügung. Damit sinkt die effektiv verfügbare Transportkapazität, obwohl die Zahl der Tanker nicht abgenommen hat.

    Weltweit gibt es rund 850 sogenannte Very Large Crude Carrier (VLCC), die jeweils etwa zwei Millionen Barrel Rohöl transportieren können. Mehr als 40 Prozent dieser Flotte befinden sich inzwischen im Persischen Golf oder nur wenige Seetage davon entfernt. Gleichzeitig hat sich die Zahl der leeren Supertanker, die Häfen am Atlantik anlaufen, innerhalb eines Monats etwa halbiert, zeigen Daten des Schifffahrtsdienstleisters Signal Ocean.

    Die Folgen reichen längst über den Nahen Osten hinaus. Ölproduzenten in den USA, Brasilien und anderen Ländern fördern weiterhin große Mengen Rohöl. Doch ihnen fehlen zunehmend Schiffe, um ihre Ladungen nach Asien zu bringen. Händler weichen deshalb auf kleinere Tanker der Klassen Suezmax und Aframax aus. Diese transportieren weniger Öl pro Fahrt, wodurch sich die Kosten je Barrel häufig zusätzlich erhöhen. Inzwischen steigen auch bei diesen Schiffstypen die Charterraten kräftig.

    Besonders extrem ist die Entwicklung im Persischen Golf. Dort erreichten die bewerteten Tagesraten für Supertanker auf der Route nach Ostasien laut Baltic Exchange zuletzt einen historischen Höchststand von nahezu 1,4 Millionen US-Dollar. Seit Beginn des Iran-Krieges entspricht das einem Anstieg von rund 540 Prozent. Zum Vergleich: Der Preis für Brent-Rohöl verteuerte sich im gleichen Zeitraum um etwa 40 Prozent. Die Transportkosten steigen damit um ein Vielfaches schneller als der eigentliche Rohstoffpreis.

    Für Tankerreedereien wie unter anderem DHT Holdings (starker Fokus auf VLCC-Supertanker), Frontline (einer der großen börsennotierten Rohöltankerbetreiber), International Seaways (gemischte Tankerflotte, darunter VLCCs) und Okeanis Eco Tankers (moderne Flotte mit VLCCs und Suezmax-Tankern) kann die Entwicklung außergewöhnliche Verdienstmöglichkeiten bedeuten. Für Raffinerien und Ölimporteure dagegen wird die Beschaffung immer teurer.

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    Sollte die Tankerknappheit anhalten, könnte sie den ohnehin angespannten Ölmarkt weiter belasten. Höhere Transportkosten verteuern die Anlieferung von Rohöl und treiben letztlich auch die Preise für Benzin, Diesel und andere Erdölprodukte nach oben.

    Ein schnelles Ende der Preisexplosion ist nicht in Sicht. Selbst wenn wieder ausreichend Öl durch die Straße von Hormus fließt, ist die Versorgungskrise damit nicht beendet. Solange Tanker für aufwendige Umladungen gebunden sind und andernorts fehlen, bleibt der weltweite Ölhandel erheblich teurer.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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