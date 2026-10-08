Wichtiger Rüstungsdeal: Saab stärkt seine Kampfjet-Macht

Hinter dem Schritt steht auch die schwedische Regierung. Stockholm will die nationalen Fähigkeiten und das Know-how rund um das Triebwerk des Gripen E/F gezielt ausbauen. Saab und GKN Aerospace sollen gemeinsam die Voraussetzungen dafür schaffen.

Saab und GKN Aerospace bauen ihre Zusammenarbeit beim schwedischen Kampfjet Gripen E/F aus. Beide Unternehmen haben dazu eine Vereinbarung unterzeichnet. Sie soll die Grundlage für eine engere Kooperation bei Triebwerken und Antriebssystemen schaffen.

"Die Kooperationsvereinbarung, die wir nun unterzeichnet haben, legt den Grundstein dafür, dass GKN Aerospace als Partner von Saab in Fragen rund um die Triebwerke für den Gripen E/F fungiert", erklärte Johan Segertoft, Leiter der Saab-Geschäftseinheit Gripen. "Für Saab ist es von größter Bedeutung, zur Stärkung der schwedischen Kampfflugzeugkapazitäten und der heimischen Industriekapazitäten beitragen zu können."

GKN übernimmt zunehmend mehr Aufgaben

Im Rahmen der Kooperation soll GKN Aerospace schrittweise eine größere Rolle bei triebwerksbezogenen Aufgaben übernehmen. Dazu gehören technisches Know-how, Kapazitäten und Unterstützung für das Gripen-E/F-Programm.

Für die beiden Unternehmen ist die Zusammenarbeit nicht neu. Saab und GKN Aerospace arbeiten bereits beim Triebwerk des älteren Gripen C/D zusammen. Die nun vereinbarte Kooperation weitet diese Partnerschaft auf die modernere Gripen-E/F-Version aus.

GKN Aerospace zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Zulieferern für die Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Strukturen für Flugzeugzellen und Triebwerke, Fahrwerke sowie elektrische Systeme und beliefert sowohl zivile als auch militärische Flugzeughersteller.

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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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