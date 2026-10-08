Börsenstart Europa - 08.10. - SE 30 schwach -1,45 %

Der MDAX steht aktuell (09:58:59) bei 29.744,47 PKT und fällt um -1,39 %. Top-Werte: RTL Group +0,70 %, Nemetschek +0,46 %, IONOS Group +0,34 % Flop-Werte: AUMOVIO -6,18 %, Schaeffler -5,28 %, Salzgitter -4,39 %

Der DAX steht aktuell (10:00:00) bei 24.893,94 PKT und fällt um -0,90 %. Top-Werte: BASF +0,88 %, Münchener Rück +0,66 %, Hannover Rueck +0,65 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,58 %, Hochtief -2,59 %, MTU Aero Engines -2,58 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.003,57 PKT und fällt um -1,01 %.

Top-Werte: ATOSS Software +0,47 %, Nemetschek +0,46 %, SAP +0,42 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -3,58 %, Elmos Semiconductor -3,46 %, AIXTRON -2,86 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:37) bei 6.098,63 PKT und fällt um -1,41 %.

Top-Werte: ENI +1,86 %, TotalEnergies +1,15 %, BASF +0,88 %

Flop-Werte: argenx -7,20 %, Infineon Technologies -3,58 %, UniCredit -3,38 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.538,84 PKT und fällt um -0,85 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,27 %, OMV +1,00 %, EVN +0,97 %

Flop-Werte: Lenzing -8,41 %, voestalpine -3,25 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:49) bei 13.656,80 PKT und fällt um -1,27 %.

Top-Werte: Swiss Re +0,13 %, Nestle -0,12 %, Novartis -0,28 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,96 %, Holcim -2,26 %

Der SE 30 steht aktuell (09:56:24) bei 3.198,88 PKT und fällt um -1,45 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,61 %, Telia Company +0,38 %, Securitas Shs(B) 0,00 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,21 %, SKF (B) -1,90 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.650,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,82 %, Allwyn +1,49 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,72 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,17 %, Viohalco -0,81 %