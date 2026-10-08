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    AKTIE IM FOKUS

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    Jungheinrich fallen auf Vierjahrestief - BofA stuft ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Jungheinrich fällt um 6,5 Prozent auf Vierjahrestief
    • BofA senkt Einstufung und Kursziel auf 21 Euro
    • Hohe Zinsen, Inflation und China belasten Staplerbauer
    AKTIE IM FOKUS - Jungheinrich fallen auf Vierjahrestief - BofA stuft ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch die Bank of America (BofA) hat den Kurs von Jungheinrich am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gedrückt. Die Papiere rutschten um 6,5 Prozent auf 20,86 Euro ab. Nach einer Phase der Stabilisierung hat sich damit der Abwärtsdruck wieder verschärft. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust über 40 Prozent.

    Analyst Tore Fangmann rechnet nicht länger mit einer kurzfristigen Erholung auf dem europäischen Markt für Stapler. Hohe Zinsen, die Inflation und die Konkurrenz aus China belasteten die Branche. Der Experte senkte daher die Einstufung für Jungheinrich auf "Underperform" und das Kursziel von 35 auf 21 Euro.

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    Für die Aktien des Kontrahenten Kion reduzierte Fangman das Kursziel von 66 auf 45 Euro. Kion-Aktien verloren 2,4 Prozent auf 33,15 Euro. Fiskalische Maßnahmen der Bundesregierung für die Infrastruktur müssten erst noch zeigen, dass auch die Logistikbranche davon profitiert, argumentierte der Experte. Hinzu komme eine große Abhängigkeit beider Unternehmen vom schwächelnden Konsum der Verbraucher./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,61 % und einem Kurs von 20,90 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +68,83 %/+111,03 % bedeutet.





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