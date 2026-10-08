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    Silver North schließt bis dato größtes Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Haldane im Keno Hill Silver District, Yukon, ab

    Silver North schließt bis dato größtes Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Haldane im Keno Hill Silver District, Yukon, ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • 24 Bohrlöcher auf insgesamt 6.169 m abgeschlossen
    • Erprobte Ziele beinhalten Main Zone, weiter entfernte Erweiterungen von Main Zone und Bighorn
    • Erste Tranche von Analyseergebnissen steht unmittelbar bevor

     

    Vancouver, BC, 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, Frankfurt: I90, Silver North“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Bohrprogramm 2026 auf dem Vorzeige-Silberkonzessionsgebiet Haldane im historischen Keno Hill Silver District, Yukon, abgeschlossen ist. Das Programm 2026 ist das bislang umfangreichste Bohrprogramm auf Haldane. Die Bohrungen zielten auf die Erweiterung der Mineralisierung in der Main Zone in unmittelbarer Nähe der Bohrungen aus den Jahren 2024 und 2025, weiter entfernte Step-out-Bohrungen zur Untersuchung der Struktur der Main Zone sowie zusätzliche Bohrungen am Explorationsziel Bighorn ab. Das Management geht davon aus, dass die erste Tranche der Analyseergebnisse des Programms in Kürze veröffentlicht wird.

     

    „Das Programm 2026 wurde konzipiert, um auf der bedeutsamen Entdeckung aufzubauen, die wir bei Main Fault gemacht haben, und um das Potenzial zur Erweiterung dieser Mineralisierung entlang des Streichens und neigungsabwärts zu erproben, während gleichzeitig weitere Ziele bei Haldane bewertet werden“, sagte Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North. „Unser Ziel besteht darin, das Ausmaß der Entdeckung zu vergrößern und das breitere Potenzial von Haldane zu verdeutlichen, wodurch sich Möglichkeiten für eine beträchtliche Wertschöpfung ergeben, während wir das Projekt weiterentwickeln. Nach dem Abschluss des größten Bohrprogramms in der Geschichte von Haldane freuen wir uns auf die Ergebnisse sowie auf das, was sie uns über das Potenzial für weitere Entdeckungen und Erweiterungen sagen können.“

     

    Das Explorationsprogramm 2026 von Silver North bestand aus zwei im Einsatz befindlichen Bohrgeräten bei Haldane, wobei der primäre Schwerpunkt auf der Erweiterung der hochgradigen Silber-Blei-Zink-Mineralisierung beim kürzlich entdeckten Ziel Main Fault lag. Bohrloch HLD25-31 bei Main Fault durchschnitt 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink auf 13,15 m (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2025). Im Rahmen des Programms wurden weitere Ziele erprobt, einschließlich des Gebiets Bighorn, wo das einzige jemals gebohrte Bohrloch (im Jahr 2019) stark anomale Silbermineralisierungen lieferte, einschließlich 125,7 g/t Silber auf 2,35 m (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2019). Vier Bohrlöcher wurden bei diesem verdeckten Ziel gebohrt, das 3 km von Main Fault entfernt ist. Insgesamt wurden 6.169 m an Bohrungen abgeschlossen, womit das Ziel des Unternehmens von 5.000 bis 7.000 m im Jahr 2026 erreicht wurde. Weitere Arbeiten umfassten luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, detaillierte strukturelle und lithologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie geochemische Bodenprobenahmen. Insgesamt wurden 1.322 Boden- und 75 Gesteinsproben entnommen.

     

    Alle im Rahmen des Programms 2026 entnommenen Kern-, Gesteins- und Bodenproben wurden vom Standort zu ALS Labs in Whitehorse und Vancouver versandt und das Lager Haldane wurde winterfest gemacht. Das Management geht davon aus, dass die erste Tranche der Ergebnisse in der ersten Oktoberhälfte veröffentlicht wird.

     

    Tabelle 1: Bohrungen 2026 – Daten zur Lage der Bohransatzpunkte (NAD83, UTM Zone 8)

     

    Bohrloch

    Tiefe (m)

    Ziel

    Easting (m)

    Northing (m)

    Höhenlage (m)

    Azimut (Grad)

    Neigung (Grad)

    HLD26-39

    314,0

    Main

    456719

    7083034

    1254

    129

    -78

    HLD26-40

    374,0

    Main

    456675

    7082954

    1252

    865

    -77

    HLD26-41

    272,0

    Main

    456675

    7082954

    1252

    98

    -60

    HLD26-42

    392,0

    Main

    456719

    7083034

    1254

    162

    -83

    HLD26-43

    293,0

    Main

    456675

    7082954

    1252

    125

    -66

    HLD26-44

    287,0

    Main

    456719

    7083034

    1254

    83

    -71

    HLD26-45

    219,0

    Main FW

    456996

    7082989

    1324

    101

    -85

    HLD26-46

    230,4

    Main

    456731

    7082902

    1250

    105

    -72

    HLD26-47

    149,0

    Main SW

    456615

    7082485

    1129

    105

    -60

    HLD26-48

    230,7

    Bighorn

    454036

    7084259

    940

    140

    -50

    HLD26-49

    193,0

    Main

    456731

    7082902

    1250

    105

    -63

    HLD26-50

    245,0

    Bighorn

    454036

    7084259

    940

    78

    -78

    HLD26-51

    254,0

    Main

    456677

    7082862

    1231

    106

    -71

    HLD26-52

    305,0

    Bighorn

    454069

    7084455

    898

    90

    -65

    HLD26-53

    200,0

    Main

    456676

    7082786

    1206

    85

    -60

    HLD26-54

    287,0

    Bighorn

    454069

    7084455

    898

    90

    -76

    HLD26-55

    176,0

    North Main

    456676

    7082786

    1206

    119

    -60

    HLD26-56

    248,0

    Main Saddle

    456928

    7083422

    1392

    101

    -69

    HLD26-57

    219,0

    Main

    456676

    7082786

    1206

    131

    -74

    HLD26-58

    232,0

    Main

    456783

    7082994

    1260

    92

    -79

    HLD26-59

    255,0

    Main

    456676

    7082786

    1206

    157

    -82

    HLD26-60

    312,0

    Main

    456677

    7082862

    1231

    110

    -78

    HLD26-61

    266,3

    Main

    456676

    7082786

    1206

    57

    -81

    HLD26-62

    193,0

    Main

    456731

    7082902

    1250

    135

    -58

     

    1 – Lageplan der Bohrlöcher für Main Fault und umliegende Ziele

     

    2 – Lageplan der Bohrlöcher – Ziel Bighorn

     

    Über Silver North Resources Ltd.

     

    Die vorrangigen Assets von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben der Mine Keno Hill von Hecla Mining Inc.) sowie die Silberprojekte Tim und Veronica im Distrikt Silvertip im Süden des Yukon bzw. im Norden von British Columbia. Auf dem Vorzeigeprojekt Haldane hat das Unternehmen mit nur 24 Bohrlöchern drei Silbergänge des Keno-Typs entdeckt. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf der jüngsten Entdeckung in der Main Zone, wo Bohrungen über mächtige Abschnitte hinweg eine hochgradige Silbermineralisierung durchteuft haben.

     

    Silver North verfügt über alle erforderlichen Finanzmittel für seine Bohrkampagnen 2026 und 2027 und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „SNAG“, am OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol „TARSF“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „I90“ notiert.

     

    Herr Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Jason Weber, President und CEO

    Sandrine Lam, Shareholder Communications

    Tel: (604) 807-7217

     

    Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.silvernorthres.com

    X: https://X.com/SilverNorthRes

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/silvernorth-res-ltd/

     

    WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULATION SERVICES PROVIDER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG. AUSSER REIN HISTORISCHEN INFORMATIONEN KÖNNEN DIE AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH AUSSAGEN ÜBER DIE ZUKÜNFTIGEN PLÄNE UND ZIELE ODER ERWARTETEN ERGEBNISSE DES UNTERNEHMENS, ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN BASIEREN AUF ZAHLREICHEN ANNAHMEN UND UNTERLIEGEN ALLEN RISIKEN UND UNSICHERHEITEN, DIE MIT DER EXPLORATION UND ENTWICKLUNG VON RESSOURCEN VERBUNDEN SIND. DAHER KÖNNEN DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN BESCHRIEBEN SIND.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


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    Die Silver North Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 0,152EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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