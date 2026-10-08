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    Größter Chipfertiger TSMC steigert Umsatz im KI-Boom um die Hälfte

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC steigert den Quartalsumsatz um 51 Prozent
    • KI-Rechenzentren treiben die Chipnachfrage weiter an
    • TSMC-Aktie gibt nach Rekordhoch leicht nach
    Größter Chipfertiger TSMC steigert Umsatz im KI-Boom um die Hälfte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC macht im Boom des Ausbaus von KI-Rechenzentren weiter glänzende Geschäfte. Der Umsatz im abgelaufenen dritten Quartal kletterte um 51 Prozent auf 1,49 Billionen Taiwan-Dollar (41,7 Mrd Euro), wie aus dem monatlichen Umsatzbericht des taiwanischen Konzerns am Donnerstag hervorgeht. Mit dem Quartalsumsatz übertraf TSMC die Erwartungen von Experten etwas. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie ging es dennoch etwas nach unten.

    Der Auftragsfertiger für US-Techriesen wie Nvidia und Apple gilt mit seiner Entwicklung als Gradmesser für die Nachfrage im Sog des KI-Hypes. Der milliardenteure Ausbau von Rechenzentren benötigt viele Chips, die Preise dafür steigen. Gleichzeitig ist die Frage, ob sich die Ausgaben am Ende rechnen. Investoren wägen daher immer stärker ab, wie lang das starke Wachstum in der Branche anhalten kann.

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    Die TSMC-Aktie hat in diesem Jahr in Taipeh fast zwei Drittel zugelegt. Am Dienstag erreichte sie ein Rekordhoch. An der Börse ist TSMC insgesamt rund 1,9 Billionen Euro schwer. Das taiwanische Unternehmen ist damit der wertvollste Konzern außerhalb der Vereinigten Staaten./men/zb/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 301,3 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +42,31 %/+89,75 % bedeutet.





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