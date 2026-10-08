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    Litauen schützt Grenze zu Kaliningrad mit Soldaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Litauen verstärkt den Grenzschutz zu Kaliningrad
    • Bis zu 100 Soldaten sollen die Grenze bewachen
    • Belarus-Vorfall und mögliche russische Mobilmachung
    Litauen schützt Grenze zu Kaliningrad mit Soldaten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen verstärkt vorsorglich den Schutz seiner Grenze zur russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Innenminister Martynas Katelynas teilte mit, er habe Verteidigungsminister Robertas Kaunas um die Entsendung von Soldaten zur Unterstützung der Grenzbeamten gebeten. Zugleich betonte er, dass die Lage an der Grenze des baltischen EU- und Nato-Landes gegenwärtig ruhig und die Truppenverlegung eine Präventivmaßnahme sei.

    Kaunas billigte den Einsatz der Armee und sagte im litauischen Rundfunk, dass bis zu 100 Soldaten die Grenze bewachen sollen. Geplant sei, dass sie für einige Wochen an der Grenze bei Kaliningrad stationiert werden, wobei sowohl der Zeitraum als auch die Truppenstärke je nach Lageentwicklung angepasst werden könnten.

    Wie auch Katelynas begründete er die Entscheidung zum Einsatz der Armee mit einem Vorfall an der lettischen Grenze zu Belarus, bei dem Maskierte versucht hätten, eine Gruppe von Migranten über die Grenze zu schleusen. Weitere Gründe seien die allgemeine Sicherheitslage in der Region und Anzeichen für eine mögliche Mobilmachung Russlands gewesen.

    Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Maße bedroht./awe/DP/mis






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