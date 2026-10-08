Swiss Re: Mehr Eigenverantwortung verändert Finanzdienstleister
Mehr Freiheit, mehr Verantwortung: Der Wandel der Altersvorsorge verlangt kluge Entscheidungen – und eröffnet Chancen für persönliche Beratung, starke Partnerschaften und digitale Lösungen.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Der Generationenwechsel in der Altersvorsorge überträgt Menschen mehr Verantwortung für Alterseinkommen, Vermögensübertragung und Pflege im Alter.
- Immer mehr Pensionierte beziehen ihr Vorsorgekapital selbst: In einem großen US-Altersvorsorgeplan waren es 2018 über die Hälfte, gegenüber 10 % im Jahr 2000; in Großbritannien wurden 2024 36 % des bezogenen Vorsorgevermögens als Kapital ausgezahlt.
- Die komplexeren Entscheidungen erhöhen den Bedarf an vertrauenswürdiger Beratung – besonders in den Jahren vor dem Ruhestand, wenn Einkommen, Anlagen, Erbschaften und Pflegeplanung konkreter werden.
- Der Wettbewerb um Kundinnen und Kunden wächst: Drei von Private-Equity-gestützte US-Vertriebsgruppen übernahmen von 2017 bis 2025 insgesamt mehr als 300 unabhängige Vertriebs- und Beratungsunternehmen.
- Lebensversicherer müssen stärker mit Banken, Beratenden und anderen Vertriebspartnern zusammenarbeiten und Produkte verständlich sowie einfach zugänglich gestalten.
- Technologie und KI können Orientierung und Abläufe verbessern; bei komplexen Vorgängen bevorzugen jedoch fast zwei Drittel der Befragten persönlichen Kontakt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 154,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
+0,03 %
+4,95 %
+3,77 %
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