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    AKTIE IM FOKUS

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    Argenx-Aktie bricht ein - Fehlschlag belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx-Aktie verliert nach Studienstopp 17 Prozent
    • Argenx stoppt Phase-III-Studie zum Sjögren-Syndrom
    • Bernstein sah geringe Chancen für Studienerfolg
    AKTIE IM FOKUS - Argenx-Aktie bricht ein - Fehlschlag belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien des Biotechnologieunternehmens Argenx sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Zuletzt brach der Wert um 17 Prozent ein. Die Aktie beschleunigte damit ihre Abwärtsbewegung seit Anfang September merklich. Mittlerweile notiert sie 20 Prozent unter dem Jahreshoch und befindet sich wieder in den Kursregionen zu Beginn des Jahres. Das Unternehmen hatte eine weit vorangeschrittene Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms gestoppt. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, zu deren Symptomen unter anderem starke Erschöpfung und extreme Trockenheit von Mund und Augen gehören.

    Die Analysten von Bernstein sprachen ungeachtet der heftigen Kursreaktion von einer nicht allzu überraschenden Nachricht. Man habe einer erfolgreichen Studie 3 nur eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent zugebilligt. Das Sjögren-Syndrom habe sich in der pharmazeutischen Forschung bislang als sehr schwieriges Thema erwiesen, seit über 20 Jahren hat es bis vor Kurzem keine nennenswerten Fortschritte gegeben. Die Erkrankung sei sehr heterogen, was die Auswahl geeigneter Testpersonen für klinische Prüfungen zu einem extrem schwierigen Unterfangen mache, so die Experten./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,21 % und einem Kurs von 696 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 993,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der argenx Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 925,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von +34,88 %/+104,14 % bedeutet.






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