DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marlene Eibensteiner geht in einem Kommentar am Donnerstag mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen nordischer Banken davon aus, dass sich der Zinsüberschuss sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Jahresvergleich verbessert hat und auch die Provisionseinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Sie passte ihre Schätzungen an, um einem voraussichtlich steigenden Zinsumfeld Rechnung zu tragen, wobei die Swedbank aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität am stärksten profitieren dürfte./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
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