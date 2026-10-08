DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marlene Eibensteiner geht in einem Kommentar am Donnerstag mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen nordischer Banken davon aus, dass sich der Zinsüberschuss sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Jahresvergleich verbessert hat und auch die Provisionseinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Sie passte ihre Schätzungen an, um einem voraussichtlich steigenden Zinsumfeld Rechnung zu tragen, wobei die Swedbank aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität am stärksten profitieren dürfte./rob/ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Marlene Eibensteiner

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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