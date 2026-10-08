BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt weniger über die Preise erfolgt, sondern eher über eine Neugestaltung der Geräte-Finanzierungen und der Werbebedingungen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Unternehmen mit Blick auf die Subventionierung neuer Smartphones diszipliniert geblieben./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 150,0EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.





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