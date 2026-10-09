Ihre wichtigsten Termine
Frische Q3-Zahlen von: Tryg, Delta Air Lines und OMV sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q3 Trading Update
07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q3-Zahlen
USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude, August 2026
08:00 Uhr, Deutschland: Inlandstourismus, August 2026
08:00 Uhr, Deutschland: Insolvenzen, Juli 2026
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 8/26
16:00 Uhr, USA: Universität of Michigan Index 10/26 (vorab)
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 08.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 08:00 DEU Trade Balance s.a. 09:25 EUR EZB-Rede von Moulin 10:00 EUR Treffen der Eurogruppe 10:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht 11:15 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 12:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:15 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:15 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:00 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 16:40 USA Fed's Kashkari speech 19:40 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin