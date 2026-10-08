Für diese Quanten-Aktien sieht ein Top-Analyst jetzt +35,7 % Potenzial!

Nichtdestotrotz bleibt die Branche ein heißer Anwärter, an der Börse wieder durchzustarten, sofern neue Forschungsdurchbrüche oder operative Verbesserungen hierfür die nötigen Impulse liefern. Ein aussichtsreich positioniertes Unternehmen ist laut dem bekannten Tech-Analysten Dan Ives, der nicht nur mit seinen bullishen Prognosen, sondern auch seinen bunten Outfits auffällt, Quantinuum .

Nach einer zwischenzeitlich stürmischen Entwicklung und einer Phase großen Interesses auch von privaten Anlegerinnen und Anlegern ist es um die Quantencomputer-Branche wieder deutlich ruhiger geworden. Zum einen sind die KI- und Halbleiterbranche schlicht erfolgreicher, was zu veränderten Kapitalströmen geführt hat, und zum anderen setzen die stark steigenden Anleiherenditen die noch unprofitablen Geschäftsmodelle von Ionq , Rigetti und Co. unter Druck.

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Dan Ives empfiehlt jetzt Quantinuum zum Kauf

Ives, der sich inzwischen von seinem früheren Arbeitgeber Wedbush verabschiedet hat und jetzt mit Yorkville Ives & Co. eine eigene Research-Boutique führt, hat den erst vor wenigen Monaten vom Industriekonglomerat Honeywell abgespaltenen Quantencomputer-Spezialisten in seine Coverage aufgenommen und die Aktie mit einem Kursziel von 60 US-Dollar zum Kauf empfohlen.

Er sieht Quantinuum in einer der "technologisch glaubwürdigsten" Positionen, um die verbesserte Leistungsfähigkeit seiner auf Ionenfallen basierenden Quantencomputer in tatsächlich nutzbare Anwendungen zu überführen – auch aufgrund der hohen Fidelitätsquote von über 99,9 Prozent. Der von Quantiuum entwickelte Quantencomputer Helios war der erste, der im vergangenen Quartal eine solch hohe Fehlerfreiheitsquote erreicht hatte.

Leistungsfähige Hardware und passende Software

Neben einer technisch überzeugenden Lösung biete das Unternehmen, so Ives in seiner am Mittwoch veröffentlichten Studie weiter, aber auch eine Reihe von Software-Lösungen, die es Entwicklerinnen und Entwickler erlaube, Arbeitsprozesse hybride zu lösen.

Während besonders rechenintensive Aufgaben durch den Quantenprozessor gelöst würden, werde der Rest von CPUs und GPUs übernommen, womit sich eine höhere Anwendungsbreite und damit gleichzeitig bessere Kommerzialisierungschancen ergeben könnten.

Er verweist hierfür auf die Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmenskunden, wie die US-Großbank JP Morgan, den deutschen Automobilhersteller BMW, den Biotechnologie-Spezialist Amgen und den japanischen Tech-Investor SoftBank. Kooperationen mit diesen Konzernen würden es Quantinuum erlauben, frühzeitig potenzielle Anwendungsfelder zu entdecken.

Aktie nach Börsengang im Mai mit neuem Allzeittief

Von der Kaufempfehlung zeigte sich Quantinuum am Mittwoch unbeeindruckt. Die Aktie verlor 3,0 Prozent an Wert und markierte mit 42,22 US-Dollar ihren bislang niedrigsten Schlusskurs. Von Honeywell Ende Mai abgespalten wurde sie zu einem Preis von 60 US-Dollar. Ives rechnet also mittelfristig mit einer Rückkehr zum Ausgabepreis, was einem Potenzial von 35,7 Prozent entspricht.

Insgesamt kommt Quantinuum jetzt auf 13 Bewertungen, davon empfehlen 10 das "Kaufen" und zwei weitere das "Übergewichten" der Anteile. Ihnen steht nur eine neutrale Einschätzung gegenüber. Im Mittel wird der faire Wert auf 97,17 US-Dollar veranschlagt. Das impliziert eine Upside von 119,7 Prozent. Mit "nur" 60 US-Dollar hat Ives das gegenwärtig niedrigste Kursziel beigesteuert – das ist insofern verständlich, als dass er nach seinem Wechsel von Wedbush erstmal um eine hohe Trefferquote bemüht sein dürfte.

Fazit: Die Branche bleibt eine äußerst spekulative Wette

Um die Quantencomputer-Branche ist es zuletzt deutlich ruhiger geworden. Das hat Tech-Dauerbulle Dan Ives jedoch nicht davon abgehalten, eine Kaufempfehlung für die Aktie von Quantinuum auszusprechen. Er ist vor allem von den Leistungsdaten des Helios-System beeindruckt und rechnet dank namhafter Kunden mit dem schnellen Auffinden geeigneter Rechenaufgaben.

Mit Blick auf die Finanzkennzahlen liegt vor Quantinuum jedoch noch ein weiter Weg. Im zuletzt berichteten Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz von gerade Mal 8,0 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, aber einen Nettoverlust in Höhe von 596,5 Millionen US-Dollar erlitten. Noch verfügt das Unternehmen mit 2,1 Milliarden US-Dollar aber über ausreichend hohe Finanzreserven.

Gehen die zur Neige, könnten jedoch Kapitalmaßnahmen nötig werden, welche den Aktienkurs weiter drücken dürften. Wie viele andere der Werte, ist Quantinuum daher eine entsprechend spekulative Wette, für die nur kleine Positionsgrößen gewählt werden sollte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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