BYD schlägt Alarm: Gefährdet diese Entwicklung den Aufstieg zur Weltspitze?

Dabei hat BYD Großes vor: Konzernchef Wang Chuanfu kündigte im Juni an, innerhalb von fünf Jahren zum weltweit größten Automobilhersteller aufsteigen zu wollen. Derzeit führt Toyota die Rangliste an. 2025 verkaufte der japanische Konzern rund 11,3 Millionen Fahrzeuge, während BYD mit etwa 4,6 Millionen Einheiten auf Platz sechs lag.

Der chinesische Elektroautoriese BYD verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele, sieht sich dabei aber zunehmend politischen Hindernissen gegenüber, wie Reuters berichtet. Die größte Herausforderung für die internationale Expansion sei mittlerweile die Geopolitik, erklärte BYD-Vizepräsidentin Stella Li am Donnerstag auf dem Milken Institute Asia Summit in Singapur. Besonders deutlich zeigt sich das am US-Markt. Obwohl BYD dort bereits seit Jahren geschäftlich aktiv ist, verzichtet der Konzern vorerst auf den Verkauf von Pkw. Die politischen Rahmenbedingungen seien zu unberechenbar, um langfristige Investitionsentscheidungen treffen zu können.

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Wie wichtig das Auslandsgeschäft bereits geworden ist, zeigen die jüngsten Verkaufszahlen. Im September setzte BYD weltweit 463.561 Fahrzeuge ab, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Auslandsverkäufe von Pkw und Pick-ups explodierten dagegen um 153,9 Prozent auf 179.877 Fahrzeuge. Damit entfielen bereits knapp 39 Prozent dieses Absatzes auf internationale Märkte. In China selbst leidet BYD unter einem intensiven Preiskampf und schwacher Nachfrage. Auch Europa könnte zum politischen Problem werden. Die EU verhandelt derzeit mit China über eine Begrenzung der Autoexporte. Nachdem Peking freiwillige Beschränkungen für Hybridfahrzeuge abgelehnt hatte, prüft Brüssel laut Medienberichten eigene Maßnahmen. BYD setzt deshalb verstärkt auf lokale Produktion, unter anderem in Ungarn.

An der Börse sieht Li ihren Konzern dennoch deutlich unterbewertet. Die in Hongkong notierte BYD-Aktie werde ihrer Ansicht nach gegenüber amerikanischen Unternehmen mit einem erheblichen Abschlag gehandelt. BYD sei schließlich weit mehr als ein Autobauer. Der Konzern verfüge auch über führende Technologien bei Batteriespeichern und Solaranlagen. Den US-Chiphersteller Nvidia bezeichnete Li weiterhin als wichtigen Technologiepartner. Zudem will BYD künftig verstärkt Industrieroboter einsetzen, um Personalengpässe in der chinesischen Produktion zu überwinden.

Für Anleger bleibt die internationale Expansion der entscheidende Wachstumstreiber. Die rasant steigenden Auslandsverkäufe können die Schwäche auf dem Heimatmarkt zunehmend ausgleichen. Allerdings könnten neue Handelsbarrieren und geopolitische Spannungen den geplanten Aufstieg an die Weltspitze erheblich erschweren.

Die Aktie von BYD ist am Donnerstag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,17 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 8,32 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 8,317EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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