🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Politik wird zum Feind

    841 Aufrufe 841 0 Kommentare 0 Kommentare

    BYD schlägt Alarm: Gefährdet diese Entwicklung den Aufstieg zur Weltspitze?

    BYD will zum größten Autobauer der Welt aufsteigen. Doch geopolitische Spannungen bremsen die Expansion. Die Konzernführung hält die Aktie für unterbewertet.

    Für Sie zusammengefasst
    Politik wird zum Feind - BYD schlägt Alarm: Gefährdet diese Entwicklung den Aufstieg zur Weltspitze?
    Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

    Der chinesische Elektroautoriese BYD verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele, sieht sich dabei aber zunehmend politischen Hindernissen gegenüber, wie Reuters berichtet. Die größte Herausforderung für die internationale Expansion sei mittlerweile die Geopolitik, erklärte BYD-Vizepräsidentin Stella Li am Donnerstag auf dem Milken Institute Asia Summit in Singapur. Besonders deutlich zeigt sich das am US-Markt. Obwohl BYD dort bereits seit Jahren geschäftlich aktiv ist, verzichtet der Konzern vorerst auf den Verkauf von Pkw. Die politischen Rahmenbedingungen seien zu unberechenbar, um langfristige Investitionsentscheidungen treffen zu können.

    Dabei hat BYD Großes vor: Konzernchef Wang Chuanfu kündigte im Juni an, innerhalb von fünf Jahren zum weltweit größten Automobilhersteller aufsteigen zu wollen. Derzeit führt Toyota die Rangliste an. 2025 verkaufte der japanische Konzern rund 11,3 Millionen Fahrzeuge, während BYD mit etwa 4,6 Millionen Einheiten auf Platz sechs lag.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Wie wichtig das Auslandsgeschäft bereits geworden ist, zeigen die jüngsten Verkaufszahlen. Im September setzte BYD weltweit 463.561 Fahrzeuge ab, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Auslandsverkäufe von Pkw und Pick-ups explodierten dagegen um 153,9 Prozent auf 179.877 Fahrzeuge. Damit entfielen bereits knapp 39 Prozent dieses Absatzes auf internationale Märkte. In China selbst leidet BYD unter einem intensiven Preiskampf und schwacher Nachfrage. Auch Europa könnte zum politischen Problem werden. Die EU verhandelt derzeit mit China über eine Begrenzung der Autoexporte. Nachdem Peking freiwillige Beschränkungen für Hybridfahrzeuge abgelehnt hatte, prüft Brüssel laut Medienberichten eigene Maßnahmen. BYD setzt deshalb verstärkt auf lokale Produktion, unter anderem in Ungarn.

    An der Börse sieht Li ihren Konzern dennoch deutlich unterbewertet. Die in Hongkong notierte BYD-Aktie werde ihrer Ansicht nach gegenüber amerikanischen Unternehmen mit einem erheblichen Abschlag gehandelt. BYD sei schließlich weit mehr als ein Autobauer. Der Konzern verfüge auch über führende Technologien bei Batteriespeichern und Solaranlagen. Den US-Chiphersteller Nvidia bezeichnete Li weiterhin als wichtigen Technologiepartner. Zudem will BYD künftig verstärkt Industrieroboter einsetzen, um Personalengpässe in der chinesischen Produktion zu überwinden.

    Für Anleger bleibt die internationale Expansion der entscheidende Wachstumstreiber. Die rasant steigenden Auslandsverkäufe können die Schwäche auf dem Heimatmarkt zunehmend ausgleichen. Allerdings könnten neue Handelsbarrieren und geopolitische Spannungen den geplanten Aufstieg an die Weltspitze erheblich erschweren.

    Die Aktie von BYD ist am Donnerstag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,17 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 8,32 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
     

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 8,317EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Politik wird zum Feind BYD schlägt Alarm: Gefährdet diese Entwicklung den Aufstieg zur Weltspitze? BYD will zum größten Autobauer der Welt aufsteigen. Doch geopolitische Spannungen bremsen die Expansion. Die Konzernführung hält die Aktie für unterbewertet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     