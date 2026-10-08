Thermo Fisher Scientific: Aktie im Aufwärtstrend nahe Dreijahreshoch

Am 8. Oktober 2026 schloss Thermo Fisher Scientific bei 591,80. Damit notiert die Aktie lediglich 1,86 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 74,44 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem jüngsten Rückgang auf 583,20 hat sich der Kurs wieder etwas gefangen. Die Nähe zum Höchststand unterstreicht die Stärke der Erholung, ein neuer Ausbruch steht jedoch noch aus.

Die Thermo-Fisher-Scientific-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Nach dem Rücksetzer im Herbst 2023 folgte eine Erholung bis auf 582,80 im Januar 2025. Anschließend brach der Kurs deutlich ein und erreichte am 19. Juni 2025 mit 339,25 das Dreijahrestief. Seitdem hat sich das Chartbild nachhaltig verbessert: Trotz einer erneuten Korrektur im Frühjahr 2026 stieg die Aktie am 5. Oktober auf das Dreijahreshoch von 603,00. Damit prägt inzwischen ein kräftiger Aufwärtstrend die Entwicklung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bestätigt positives Trendbild

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage liegt bei 469,20. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diese 200-Tage-Linie um 26,13 Prozent. Das spricht für ein positives langfristiges Trendbild. Der große Abstand zeigt allerdings auch, wie weit sich die Aktie bereits von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernt hat; zwischenzeitliche Rücksetzer bleiben daher ein wichtiges Risiko.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützung lässt sich im Bereich 580,60 bis 583,20 aus den jüngsten Schlusskursen ableiten. Darunter bietet die Zone um 567 bis 575 weiteren Halt. Auf der Oberseite bildet der Bereich 596,40 bis 599,40 einen Widerstand, bevor das Hoch bei 603,00 in den Fokus rückt. Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Fortsetzung des Aufwärtstrends bestätigen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thermo Fisher Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 625,38 $ , was einem Rückgang von -5,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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