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    Original-Research

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    AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

    Für Sie zusammengefasst
    • H1-Betriebsleistung sinkt auf 2,75 Mio. Euro
    • Vorräte auf Rekordhoch, ASC7-Verkauf noch offen
    • Kursgewinne heben Konzernergebnis auf 0,2 Mio. Euro
    Original-Research - AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.
    Foto: adobe.stock.com

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    Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

    08.10.2026 / 10:30 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

    Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LE0J4

    Anlass der Studie: Bericht H1 2026; Research-Update Empfehlung: n.a.
    seit: 08.10.2026
    Kursziel: n.a.
    Letzte Ratingänderung: n.a.
    Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

    Betriebsergebnis weiter positiv, Vorräte steigen, ASC7-Projektverkauf steht noch aus

    Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit EUR 2,75 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 3,84 Mio. - wesentliche Beiträge dazu kamen erneut von den Bestandsveränderungen. Die Vorräte erreichten dementsprechend mit EUR 19,4 Mio. (31.12.2025: EUR 17 Mio.) einen neuen Höchststand, dürften sich nach dem Verkauf des Projektes ASC7 (hier steht der Eigenkapitalnachweis des Investors noch aus) jedoch merklich reduzieren. Das Betriebsergebnis in H1 2026 war mit EUR 0,46 Mio. (H1 2025: EUR 0,88 Mio.) weiter positiv, lag jedoch unter Vorjahr. Da jedoch Kursgewinne zu einem deutlich verbesserten Finanzergebnis führten, lag das Konzernergebnis nach Minderheiten mit EUR 0,2 Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (- EUR 0,619 Mio.).

    Klimaziele, damit verbundene Programme, derzeit hohe Preise für fossile Energie, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2a9939bf1d9f39fa026da1ef18d8864c Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:
    https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

    Kontakt für Rückfragen:
    BankM AG
    Daniel Grossjohann
    Dr. Roger Becker
    Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
    Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
    Fax +49 69 71 91 838-50
    daniel.grossjohann@bankm.de
    roger.becker@bankm.de

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=dda1365d-c2f1-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

    2412502 08.10.2026 CET/CEST

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    Rating: n
    Analyst: BankM





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