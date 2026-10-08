Jefferies hebt Ziel für Schneider Electric auf 323 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 254,4 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +13,71 %/+31,81 % bedeutet.