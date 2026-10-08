ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 875 Dollar
- Jefferies hält Meta auf Buy, Kursziel 875 US-Dollar
- Zwei Drittel der Seiten blocken oder bremsen Muse
- Muse könnte Google stärken, Werbung bleibt stark
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. "Muse trifft auf die Internet-Türsteher", titelte Brent Thill über seiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Nutzungstest des persönlichen KI-Agenten von Meta auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten im Internet habe gezeigt, dass rund ein Drittel Muse blockten, rund ein Drittel ihm das Leben schwer machten und er nur auf rund einem Drittel der Seiten problemlos funktionierte. Das könnte die Akzeptanz von Muse bei Kunden verzögern und im Gegenzug den Burggraben der Alphabet-Tochter Google stärken. Allerdings bleibe die Werbenachfrage stark, war wiederum für Meta gut sei./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 645,3 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 843,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 770,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 920,00USD was eine Bandbreite von +19,36 %/+42,61 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 875 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.