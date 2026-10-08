ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel von 48 auf 44 Euro
- Führungswechsel im September belasteten die Aktie
- Trotz Unruhe bleibt das Geschäft fundamental intakt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 25,54 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +71,61 %/+91,11 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 44 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.