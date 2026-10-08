Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 25,54 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +71,61 %/+91,11 % bedeutet.