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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel von 48 auf 44 Euro
    • Führungswechsel im September belasteten die Aktie
    • Trotz Unruhe bleibt das Geschäft fundamental intakt
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy'
    Foto: 641210013

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 25,54 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +71,61 %/+91,11 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 44 Euro



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