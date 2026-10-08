BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 986 Euro belassen. Der Flop der Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms überrasche nicht, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Behandlung dieser heterogenen Erkrankung habe es schon lange keine Innovationen mehr gegeben. Derweil rechtfertige der Phase-II-Erfolg und der geplante Start einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 zur Behandlung von Zöliakie den Wechsel an der Konzernspitze im Frühjahr. Denn der neue Chef sei geholt worden, um den Pharmakonzern breiter aufzustellen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,43 % und einem Kurs von 685,8EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 986
Kursziel alt: 986
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 986
Kursziel alt: 986
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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