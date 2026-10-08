BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 986 Euro belassen. Der Flop der Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms überrasche nicht, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Behandlung dieser heterogenen Erkrankung habe es schon lange keine Innovationen mehr gegeben. Derweil rechtfertige der Phase-II-Erfolg und der geplante Start einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten FB102 zur Behandlung von Zöliakie den Wechsel an der Konzernspitze im Frühjahr. Denn der neue Chef sei geholt worden, um den Pharmakonzern breiter aufzustellen./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 06:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,43 % und einem Kurs von 685,8EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 986

Kursziel alt: 986

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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