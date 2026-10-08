DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vincorion auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vincorion nach einer Anhebung der Jahresziele durch das Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Mitte der Zielspannen implizierten einen Jahresumsatz sowie ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) 5 Prozent respektive 13 Prozent über der jeweiligen Markterwartung, schrieb Mira Wiegratz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mira Wiegratz
Analysiertes Unternehmen: Vincorion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mira Wiegratz
Analysiertes Unternehmen: Vincorion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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