Videoausblick
Warum Tump jetzt besonders gefährlich ist - und Europa verliert!
er US-Präsident sitzt innenpolitisch und außenpolitisch in der Klemme: die Umfragen vor den Wahlen sind miserabel, der Iran-Krieg hat sich zu einem teuren Desaster entwickelt
Trump könnte noch vor den US-Zwischenwahlen erneut den Iran angreifen - vermutlich weil er hofft, damit eine Niederlage der Republikaner verhindern zu können. Der US-Präsident sitzt innenpolitisch und außenpolitisch in der Klemme: die Umfragen vor den Wahlen sind miserabel, der Iran-Krieg hat sich zu einem teuren Desaster entwickelt. Also warum jetzt nicht einen Befreiungsschlag starten mit einer gewagten Iran-Aktion - das passt zu Trump! Aber der Ölpreis schießt wegen den Berichten über einen möglichen Angriff auf den Iran nach oben, die Zinsen steigen weiter - und das erhöht den Handlungsdruck. Das gilt auch für Europa, das seine Industrie an China verliert und sein Kapital in die USA exportiert. Frankreich ist nun das große Problem für Europa..
Das Video "Warum Tump jetzt besonders gefährlich ist - und Europa verliert!" sehen Sie hier..