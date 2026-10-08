DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Das Geschäft des Telekomkonzerns im britischen Heimatmarkt sei ein Lichtblick, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostensynergien dort stiegen und der operative Finanzmittelzufluss dürfte sich verdreifachen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 1,490EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,6
Kursziel alt: 1,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,6
Kursziel alt: 1,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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