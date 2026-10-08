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    KI treibt neue Schulden an

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    Tech-Gigant setzt auf KI-Schulden: Dieser Schritt sorgt für Wirbel

    Tencent erwägt laut Bloomberg eine neue Anleihe über bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Dahinter steht vor allem der massive Ausbau des KI-Geschäfts.

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    KI treibt neue Schulden an - Tech-Gigant setzt auf KI-Schulden: Dieser Schritt sorgt für Wirbel
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Tencent könnte laut Bloomberg eine weitere große Anleihe auflegen. Der chinesische Technologiekonzern prüft demnach eine Offshore-Anleihe im Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Die Papiere könnten auf US-Dollar und Offshore-Yuan lauten. Ein Verkauf wäre bereits in diesem Monat möglich, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Wie Tencent die möglichen Einnahmen einsetzen will, ist bislang nicht bekannt. Erst im Juni hatte der Konzern Anleihen im Wert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar platziert. Es war die größte Anleihe-Emission des Unternehmens seit 2020. Die Mittel flossen vor allem in die Refinanzierung bestehender Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke, darunter die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen rund um Künstliche Intelligenz.

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    Die Tencent-Aktie beendete den Handel in Hongkong mit einem Minus von 2,19 Prozent (Stand 10:08 Uhr MESZ).

    Milliarden für den KI-Ausbau

    Der Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz wächst dabei längst über einzelne Unternehmen hinaus. Unternehmen wie OpenAI und Anthropic sammeln ebenfalls Milliarden für den Ausbau ihrer KI-Modelle und der dafür benötigten Recheninfrastruktur. Gleichzeitig wachsen bei Anlegern die Sorgen über die Risiken des KI-Booms.

    Ein prominentes Beispiel lieferte im September die SoftBank Group. Das japanische Unternehmen nahm umgerechnet 11,1 Milliarden US-Dollar über eine der größten Hochzinsanleihen eines Unternehmens auf. Das Geld soll die umfangreichen KI-Pläne des Konzerns finanzieren.

    Nach Angaben von Goldman-Sachs-Kreditstrategen haben Unternehmen weltweit 2026 bereits mehr als 575 Milliarden US-Dollar über KI-bezogene Schuldtitel aufgenommen. Damit steigt zugleich die Bedeutung der Frage, ob sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz langfristig für die Unternehmen auszahlen.

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    Tencent erhöht KI-Ausgaben massiv

    Tencent selbst treibt seine KI-Investitionen deutlich voran. Im Juni-Quartal stiegen die Investitionsausgaben für KI-Projekte und Rechenkapazitäten um 176 Prozent auf 52,8 Milliarden Yuan beziehungsweise 7,9 Milliarden US-Dollar. Damit versucht der Konzern, gegenüber Konkurrenten wie ByteDance und Alibaba aufzuholen.

    Tencent will eigene KI-Modelle entwickeln, die mit den führenden Angeboten von DeepSeek oder Moonshot AI konkurrieren können. Zudem betreibt das Unternehmen einen der größten Cloud-Dienste Chinas und stellt damit Rechenleistung für Kunden bereit, die eigene KI-Plattformen entwickeln.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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