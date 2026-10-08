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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 100 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel auf 100 Euro an
    • Deutsche Bank belässt Suss Microtec auf „Buy“
    • Auftragsbestand dürfte sich weiter verbessern
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 100 Euro - 'Buy'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Haupttreiber der Aktien des Technologieunternehmens sei die Klarheit beim Auftragsbestand, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser dürften sich im weiteren Verlauf des Jahres noch verbessern./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 65,35 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +55,88 %/+94,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 100 Euro



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