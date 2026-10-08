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    Linken-Vorsitzende sieht Ende von Schwarz-Rot im Fall von Siegmund-Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwerdtner warnt vor Bruch der Bundesregierung
    • CDU-Stimmen für Siegmund öffnen die Brandmauer
    • AfD-Politiker Rausch wurde erster Landtagspräsident
    Linken-Vorsitzende sieht Ende von Schwarz-Rot im Fall von Siegmund-Wahl
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner erwartet ein Ende der schwarz-roten Koalition im Bund, falls der AfD-Politiker Ulrich Siegmund mit Stimmen der CDU zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt wird. "Das wäre dann wirklich der Moment, wo die Koalition, die Bundesregierung eigentlich zerbrechen müsste", sagte Schwerdtner in der Sendung "Frühstart" von ntv und RTL.

    Sie verwies auf Berichte über Absprachen nicht nur zwischen BSW und AfD, sondern auch zwischen AfD und CDU. Wer einen Ministerpräsidenten Siegmund mitwähle, lasse die Brandmauer offen fallen. Dann könnten CDU und SPD nicht mehr miteinander koalieren, so Schwerdtner. Die Entscheidung darüber liege dann bei der SPD.

    Tobias Rausch war am Dienstag zum bundesweit ersten Landtagspräsidenten der AfD gewählt worden. Bei der geheimen Abstimmung erhielt Rausch 48 von 82 Stimmen - vier mehr, als die Fraktionen von AfD und BSW zusammen haben. Die Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt steht im Dezember an./rew/DP/zb






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