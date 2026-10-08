OPMobility-Kurseinbruch zieht Autozulieferer nach unten

Zuletzt fiel OPMobility um knapp 20 Prozent. Die Aktie stürzte damit auf ein Jahrestief und beendete den Stabilisierungsansatz der vergangenen Wochen. Seit dem Jahreshoch Ende März hat sich der Wert nahezu halbiert.

PARIS (dpa-AFX) - Der Aktienkurs des französischen Autozulieferers OPMobility ist am Donnerstag nach einer Senkung des Jahresausblick eingebrochen. Die trüberen Aussichten nährten die pessimistische Stimmung für den gesamtem Sektor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Andere Titel des Sektors wie Schaeffler , Continental und Aumovio gerieten ebenfalls unter Druck. Aktien von der französischen Valeo büßten sogar 5,7 Prozent ein.

OPMobility hatte mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Das Unternehmen erwartet danach für dieses Jahr einen operativen Gewinn von 450 Millionen Euro, nachdem es zuvor von 490 Millionen Euro ausgegangen war. Das Unternehmen will nun 770 Stellen in Frankreich und Deutschland streichen. Grund sind höhere Kosten und Produktionsunterbrechungen bei Kunden wie Stellantis . Deren Aktie schwächelte mit 3,4 Prozent ebenfalls merklich./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 69,06 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 10:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5714EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +0,95 %/+26,18 % bedeutet.



