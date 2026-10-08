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    Trump verändert die Rechnung

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    Ölpreis springt über 104 US-Dollar – weil eine zentrale Marktannahme bröckelt

    Viele Händler hatten darauf gesetzt, dass Trump vor den Zwischenwahlen nicht eskaliert. Genau diese Wette wird nach neuen Berichten plötzlich gefährlich.

    Für Sie zusammengefasst
    Trump verändert die Rechnung - Ölpreis springt über 104 US-Dollar – weil eine zentrale Marktannahme bröckelt
    Foto: Razieh Poudat - ISNA/AP

    Der Ölpreis springt wieder scharf nach oben: Brent verteuerte sich um mehr als 3 Prozent und stieg über 104 US-Dollar je Barrel, nachdem Berichte über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran die Hoffnung auf eine rasche Deeskalation erschütterten. Brisant ist vor allem der Zeitpunkt: Bislang hatten viele Marktteilnehmer darauf gesetzt, dass US-Präsident Donald Trump vor den Zwischenwahlen keinen größeren militärischen Schritt mehr wagen würde.

    Diese Annahme bekommt nun Risse. Wie CNBC unter Berufung auf NBC News berichtet, haben Trump und sein nationales Sicherheitsteam über eine mögliche Wiederaufnahme groß angelegter US-Militäroperationen in den kommenden Wochen beraten. Axios zufolge könnten dabei "massive Bombardements" auf iranische Energie-, Infrastruktur- und Nuklearziele vorbereitet werden. Ein Startdatum gibt es dem Bericht zufolge bislang nicht, eine endgültige Entscheidung Trumps ebenfalls nicht.

    Trump selbst dämpfte gleichzeitig die Erwartungen an eine diplomatische Lösung. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Texas sagte er: "Ich glaube, das Abkommen ist nicht wirklich etwas, was ich will, aber sie sind bereit, uns alles anzubieten, um es zu verhindern." Damit steigt das Risiko, dass der Konflikt erneut auf die Energieinfrastruktur und die Ölversorgung durchschlägt.

    Bemerkenswert ist die Preisreaktion auch deshalb, weil sich die tatsächlichen Öllieferungen aus der Region bereits stark erholt haben. Laut Kpler verlassen außerhalb Irans zusammen mit den Mengen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder rund 18,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag die Region – etwa so viel wie vor dem Konflikt. Der Ölpreis bleibt trotzdem hoch. Das zeigt, wie stark inzwischen nicht nur die aktuelle Versorgung, sondern das Risiko eines neuen militärischen Schocks eingepreist wird.

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    Für Trump kommt die Eskalationsgefahr politisch zur Unzeit. Laut CNBC sind seine Zustimmungswerte angesichts hoher Lebenshaltungskosten und gestiegener Benzin- und Dieselpreise auf ein Rekordtief gefallen. Eine neue Angriffswelle auf Iran könnte genau jene Energiepreise wieder zusätzlich antreiben, die für viele US-Verbraucher bereits zum Problem geworden sind.

    Für den Ölmarkt liegt der entscheidende Punkt damit auf der Hand: Die Liefermengen normalisieren sich, aber die geopolitische Risikoprämie kehrt zurück. Sollte Washington tatsächlich erneut militärisch zuschlagen, könnten vor allem Angriffe auf iranische Energieziele und eine erneute Gefahr für die Straße von Hormus den Preis schnell weiter nach oben treiben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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