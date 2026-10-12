Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: LVMH, Porsche AG, L'Oreal und frische Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
17:45 Uhr, Frankreich: LVMH, Q3-Umsatz
Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
Frankreich: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Handelsbilanz 8/26
07:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 8/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 12.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 11:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 12:00 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 14:50 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 18:50 USA Fed-Mitglied Hammack spricht
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