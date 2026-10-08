BofA warnt vor einem verlorenen Jahrzehnt für Aktien

Damit verschiebt sich das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag deutlich. Subramanian sagte: "Betrachtet man Anleihen auf risikobereinigter Basis, so erscheinen sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten tatsächlich wieder interessant." Auch Jim Bianco von Bianco Research, lange als Skeptiker langlaufender Anleihen bekannt, hält das aktuelle Niveau inzwischen für fundamental attraktiv.

Bank-of-America-Strategin Savita Subramanian stellt eine der bequemsten Börsenannahmen infrage: Aktien müssen langfristig nicht automatisch mehr abwerfen als Anleihen. Im Interview mit Bloomberg Television sagte sie, der S&P 500 könnte nach dem Bewertungsmodell der Bank in den kommenden zehn Jahren im Schnitt nicht einmal 5 Prozent Rendite pro Jahr schaffen. Gleichzeitig rentieren zehnjährige US-Staatsanleihen derzeit mit rund 5,3 Prozent – am Mittwoch stieg ihre Rendite mit 5,364 Prozent auf den höchsten Stand seit 24 Jahren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Gegenwind für Aktien kommt vor allem von den Erwartungen. Subramanian sieht zwar keinen Markt wie zur Technologieblase im Jahr 2000, warnt aber vor zu viel Optimismus. Analysten rechneten für den S&P 500 in den kommenden fünf Jahren mit dem stärksten Gewinnwachstum seit vier Jahrzehnten. Genau das hält sie für gefährlich: "Ich habe das Gefühl, dass man bei derart hohen Erwartungen eher auf Enttäuschungen als auf tatsächliche positive Entwicklungen gefasst sein muss."

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Hinzu kommt der KI-Boom. Die Märkte preisen weiter steigende Margen, hohe Investitionen und zusätzliche KI-Umsätze ein. Gleichzeitig könnten Engpässe bei Rechenzentren, Stromversorgung und anderer Infrastruktur genau diese Margen belasten. Subramanian hält deshalb die Vorstellung für unrealistisch, dass Investitionsausgaben, KI-Erlöse, Zinsen und Kreditspreads gleichzeitig in die richtige Richtung laufen.

Schon 2026 zeigt, wie stark sich das Kräfteverhältnis verschoben hat. Langlaufende US-Staatsanleihen haben sich deutlich erholt, während Aktien zwar weiter steigen, aber zunehmend hohe Erwartungen erfüllen müssen. Zehnjährige Treasuries werfen inzwischen wieder mehr als 5 Prozent ab. Für Anleger heißt das: Wer für Aktien deutlich mehr Risiko eingeht, bekommt dafür langfristig womöglich kaum noch einen klaren Renditevorsprung. Genau das macht Anleihen nach Jahren der Flaute wieder zu einer ernsthaften Alternative.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8170,46 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!