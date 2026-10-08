Jefferies senkt Ziel für Richemont auf 200 Franken - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 180,5 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5389. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -5,42 %/+33,52 % bedeutet.