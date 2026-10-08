ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Richemont auf 200 Franken - 'Buy'
- Jefferies senkt Richemont-Kursziel auf 200 Franken
- Buy-Einstufung bleibt trotz schwächerem Wachstum
- Weniger Kosten- und Währungsdruck stärkt Marge
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 220 auf 200 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich abschwächen, schrieb James Grzinic in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität des Herstellers von Luxusgütern dürfte sich aber verbessern, denn Gegenwind von den Input-Kosten und den Wechselkursen flaue ab./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 180,5 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5389. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -5,42 %/+33,52 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro