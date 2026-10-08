RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 40,96 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -4,29 %/+54,60 % bedeutet.