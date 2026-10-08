ANALYSE-FLASH
RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro
- RBC hält Daimler Truck weiterhin auf Outperform
- Q3-Absatz entspricht der Markterwartung
- RBC belässt Kursziel unverändert bei 63 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 40,96 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -4,29 %/+54,60 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
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https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.