Xiaomi Aktie heute im Minus - 08.10.2026

Mit einer Performance von -1,08 % musste die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,6975€, mit einem Minus von -1,08 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Xiaomi damit auf -1,45 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -5,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -38,67 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,29 % 1 Monat -9,31 % 3 Monate -1,45 % 1 Jahr -54,91 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.10.2026, 11:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis Kursrückgang und den Bruch der Unterstützung bei 2,80 Euro. Diskutiert werden Gewinnrückgang, Verluste im EV-/KI-Segment und Zweifel am Autoabsatzziel 2026. Dem stehen Erwartungen sinkender Stückkosten durch höhere Produktion sowie Wachstumschancen bei Smartphones, IoT und Beteiligungen gegenüber. Auch Aktienrückkäufe und die Frage, ob langfristige Investitionen den Kurs stützen können, sind Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,29 Mrd. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,29 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,68 %.

Xiaomi Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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