Infineon Technologies Aktie fällt um -3,22 % - 08.10.2026

Die Anleger von Infineon Technologies müssen heute einen Kursrückgang von -3,22 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 59,17€. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,22 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Infineon Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,17 % verkraften.

Auf Wochensicht hat die Infineon Technologies Aktie damit -1,79 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +56,67 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,79 % 1 Monat -2,31 % 3 Monate -16,17 % 1 Jahr +76,98 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 08.10.2026, 11:11 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,35 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit erst einmal fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten …

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,87 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,08 %. ON Semiconductor verliert -0,95 % NIO notiert im Minus, mit -0,79 %.

Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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