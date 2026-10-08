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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie fällt um -3,22 % - 08.10.2026

    Kursbewegung von -3,22 % bei Infineon Technologies am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie fällt um -3,22 % - 08.10.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026

    Die Anleger von Infineon Technologies müssen heute einen Kursrückgang von -3,22 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 59,17. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,22 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Infineon Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,17 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Infineon Technologies Aktie damit -1,79 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +56,67 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,79 %
    1 Monat -2,31 %
    3 Monate -16,17 %
    1 Jahr +76,98 %
    Stand: 08.10.2026, 11:11 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,35 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 08.10. - SE 30 schwach -1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Dax rutscht unter 25.000 Punkte


    Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit erst einmal fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten …

    Infineon-Aktie mit +22% – nächstes Ziel 100 €?


    Nach dem Rekordhoch bei 88,85 € ist die Infineon-Aktie deutlich zurückgefallen. Inzwischen versucht sich der Halbleitertitel an einer Stabilisierung, doch der Kurs scheitert bislang an einer wichtigen Widerstandszone. Während das langfristige Chartbild weiter Chancen eröffnet, mahnen die kurzfristigen Indikatoren zur Vorsicht. Kann die Infineon-Aktie dennoch ihre nächste Aufwärtsbewegung starten? Chartanalyse zur Infineon-Aktie Der Kurs der […] The post Infineon-Aktie mit +22% – nächstes Ziel 100 €? first appeared on sharedeals.de.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,87 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,08 %. ON Semiconductor verliert -0,95 % NIO notiert im Minus, mit -0,79 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -3,61 %
    -1,79 %
    -2,31 %
    -16,17 %
    +76,98 %
    +81,63 %
    +64,86 %
    +266,91 %
    -16,34 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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