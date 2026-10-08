Palantir Aktie steigt um +2,46 % - 08.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Palantir. Mit einer Performance von +2,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Palantir Aktie um +1,64 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 177,66€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Palantir investiert war, konnte einen Gewinn von +48,24 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Palantir Aktie damit ein Gewinn von +4,14 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +11,52 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,14 % 1 Monat +16,37 % 3 Monate +48,24 % 1 Jahr +10,44 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 08.10.2026, 11:12 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 408,28 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Snowflake Registered (A) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Palantir Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palantir Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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