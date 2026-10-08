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    Albtraum-Trade

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    Diese Horror-Prognose dürfte Anlegern den Schlaf rauben

    Ein Stratege sieht den S&P 500 2027 rund 36 Prozent tiefer. Der Grund: Die KI-Rally könnte genau an dem Kapitalbedarf zerbrechen, der sie bislang antreibt.

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    Albtraum-Trade - Diese Horror-Prognose dürfte Anlegern den Schlaf rauben
    Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com

    Ein Stratege dreht seine Prognose für den S&P 500 radikal: Statt 8.300 Punkten sieht Joachim Klement von Panmure Liberum den US-Leitindex Ende 2027 nur noch bei 5.000 Punkten. Das entspräche einem Einbruch von rund 36 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau – und wäre laut Bloomberg der schwerste Rückschlag seit der Finanzkrise 2008. Noch Mitte September hatte Klement deutlich höhere Kurse erwartet.

    Auslöser für den Sinneswandel ist der KI-Boom. Klements Basisszenario lautet, dass die Euphorie bereits 2027 oder spätestens 2028 kippt. "Meine zentrale Überzeugung ist, dass die KI-Blase entweder 2027 oder 2028 platzen wird, also irgendwann in den nächsten zwei Jahren", sagte er Bloomberg. Der Grund: Die freien Cashflows großer Technologiekonzerne würden zunehmend durch milliardenschwere Investitionen aufgezehrt, während gleichzeitig die Finanzierungskosten steigen.

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    Allein die Hyperscaler könnten ihre Ausgaben für Rechenzentren 2026 laut Bloomberg Intelligence auf 713 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Genau diese Investitionen haben die Gewinnfantasie rund um KI bislang gestützt. Klement warnt jedoch davor, dass Anleger inzwischen fast jedes Risiko mit der Hoffnung auf weiter steigende Tech-Gewinne überdecken. Höhere Zinsen, steigende Kreditkosten und Engpässe beim Ausbau der KI-Infrastruktur könnten diese Rechnung zerstören.

    Seine Prognose liegt weit außerhalb des Konsenses. Sieben weitere von Bloomberg beobachtete Strategen rechnen im Durchschnitt mit rund 14 Prozent Aufwärtspotenzial für den S&P 500. Auch Europa wäre in Klements Szenario nicht geschützt: Den Stoxx 600 sieht er auf 430 Punkte fallen – mehr als 30 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

    Noch rät Klement allerdings nicht zum sofortigen Ausstieg. Er erwartet, dass sich der Bruch erst in sechs bis neun Monaten zeigen könnte. Sein entscheidendes Warnsignal ist der gleitende 200-Tage-Durchschnitt. Fällt der S&P 500 darunter, empfiehlt er, "vollständig auf defensive Werte umzuschwenken" und bevorzugt Branchen wie Lebensmittel, Tabak und Pharma.

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    Die Warnung trifft einen Markt auf Rekordniveau, dessen Rallye gleichzeitig schmaler wird. Laut Wall Street Journal notierte zuletzt weniger als die Hälfte der S&P-500-Aktien über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Klements Botschaft ist deshalb nicht, heute alles zu verkaufen – sondern sich auf den Moment vorzubereiten, an dem aus der KI-Rallye eine Flucht aus Risiko werden könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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