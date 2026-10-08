DARIA-US Mitgründer Frank Rahlf: Was Auswandern kostet. Beispiel Florida

Der amerikanische Traum beginnt nicht am Flughafen Miami. Er beginnt am Küchentisch in Deutschland, mit einer Tabelle. Wer für Florida rechnet, übersieht meistens drei Posten.

Die Tabelle hat meist dieselben Zeilen: Visum. Flug. Hauskauf. Versicherung. Schule. So planen Familien den Schritt nach Florida, am Küchentisch, zwischen Maklerangebot für das eigene Reihenhaus und Schulzeugnissen der Kinder. Am Ende steht eine Summe, sagen wir 180.000 Euro, und das Gefühl, an alles gedacht zu haben.

An alles gedacht hat fast niemand.

Die Rechnung kommt zwei Jahre später

Florida verspricht, was sich gut auf einem Notizblock liest: keine Einkommensteuer auf Bundesstaaten-Ebene, ein günstigerer Immobilienmarkt als an Nord- oder Ostsee, mehr als 230 Sonnentage. Cape Coral hat dem amerikanischen Traum eine Postleitzahl gegeben.

Doch die wahren Kosten zeigen sich nicht beim Einzug. Sie zeigen sich, wenn die ersten Versicherungspolicen kommen.

Laut Statistischem Bundesamt registrierten die Behörden von Januar bis September 2025 noch 17.100 Fortzüge in die USA, ein Rückgang um 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wer trotzdem geht, trifft auf eine Industrie aus Anwälten, Maklern und Beratern. In Cape Coral ist DARIA US einer dieser Knotenpunkte: ein deutsches Unternehmen, das Villen baut und Auswanderer beim Einstieg in den US-Markt begleitet.

Visa: Der erste Posten, der zu niedrig angesetzt wird

Wer als Deutscher in Florida arbeiten will, braucht ein Visum. Drei Wege sind verbreitet, alle drei kosten mehr als gedacht.

Das E-2 Investorenvisum kennt offiziell keinen Mindestbetrag. In der Praxis verlangt das US-Konsulat in Frankfurt laut Kanzlei Davies & Associates ab 80.000 Dollar für Service-Geschäfte, 200.000 bis 300.000 Dollar für kapitalintensive Vorhaben. Anwalt, Beratung und Gründungsgebühren: 15.000 bis 30.000 Dollar.

Das EB-5 Investorenvisum liegt seit 2022 bei 800.000 Dollar Mindestinvestition in einer Targeted Employment Area, außerhalb bei 1,05 Millionen. Filing Fees ab 3.675 Dollar, Anwalt 20.000 bis 25.000 Dollar, Regional-Center-Verwaltung 60.000 bis 80.000 Dollar.

Das L-1 Visum für Manager und Spezialisten setzt ein deutsches Unternehmen voraus, das einen Mitarbeiter entsendet. Die Einwanderungsbehörde USCIS verlangt 1.495 bis 2.485 Dollar Antragsgebühren plus eine 4.500-Dollar-Pauschale nach Public Law 114-113. Anwalt: 10.000 bis 20.000 Dollar.

Bei keinem dieser Visa zählen Anwaltskosten als „Investition". Das ist Geld, das weg ist, bevor das erste Möbelstück verschifft ist.

Gründung und Banking: Die unsichtbare Barriere

Wer in Florida arbeitet, gründet meistens eine LLC. Das geht schnell, kostet 125 Dollar bei der Florida Division of Corporations und ist nach fünf bis zehn Werktagen erledigt.

Was länger dauert, ist das Bankkonto. Ohne US-Wohnsitz und Social Security Number scheitern viele Deutsche bei klassischen Banken. Fintechs wie Mercury und Relay haben ihre Prüfverfahren verschärft und schließen Non-Resident-Konten reihenweise.

Hinzu kommt die Doppel-Buchhaltung. Das BFH-Urteil aus dem Frühjahr 2025 verschärft die Lage: Wer als deutscher Staatsbürger gewerbliche Einkünfte über 16.500 Euro erzielt, bleibt bis zu zehn Jahre nach dem Wegzug in Deutschland steuerpflichtig. Beratungskosten in beiden Ländern: 4.000 bis 8.000 Euro pro Jahr. Pflicht, nicht Option.

Wohnen am Wasser: Die Versicherung kostet mehr als die Tilgung

Cape Coral hat eine Million Bilder produziert. Pool, Palmen, Boot am Steg. Die Realität dahinter ist nüchterner. Einfamilienhäuser vermieten sich aktuell für rund 2.100 Dollar pro Monat. Wer kauft, zahlt 365.000 Dollar Median für ein fertiges Haus. So weit die Kalkulation, die jeder Makler präsentiert.

Die Kalkulation, die kein Makler präsentiert: die Hurrikan-Versicherung. Floridas Wohngebäudeversicherung kostete 2024 im Schnitt 3.023 Dollar pro Jahr. Für Häuser am Wasser steigen die Prämien auf 8.000 bis 15.000 Dollar. In Cape Coral liegt fast jedes Haus an einem Kanal. Die Police kostet dort regelmäßig mehr als die monatliche Tilgung.

Property Tax: 0,93 Prozent des Hauswertes, also rund 3.400 Dollar im Jahr beim Medianpreis. Sales Tax: 6,5 Prozent.

Krankenversicherung: Der Posten, der Familien überrascht

Hier verlieren die meisten Auswanderer ihre Tabelle aus den Augen. Die erweiterten Zuschüsse des Affordable Care Act sind Ende 2025 ausgelaufen. Die Prämien im staatlichen Marketplace verdoppeln sich 2026 für Millionen Menschen in Florida. Eine vierköpfige Familie zahlt vor Subventionen zwischen 1.200 und 1.800 Dollar im Monat. Eine deutsche Familie ohne Subventionsanspruch landet schnell bei 18.000 bis 22.000 Dollar pro Jahr. Wer aus dem deutschen System kommt und Kassenleistungen gewohnt ist, plant diesen Posten regelmäßig zu niedrig.

Schule: staatlich kostenlos, privat teuer

Public Schools in Cape Coral kosten nichts, die Qualität variiert zwischen den Bezirken. Wer privat einschulen will, zahlt deutlich: Cape Coral Christian School 7.600 Dollar, Brighton Academy I bis zu 25.000 Dollar. Lee County im Schnitt 12.924 Dollar Grundschule, 11.281 Dollar Highschool. Bei drei Kindern wird daraus ein Posten von 36.000 bis 75.000 Dollar pro Jahr.

Steuern: Das Florida-Versprechen, dosiert

Florida ist einer von neun US-Bundesstaaten ohne State Income Tax. Wer in Cape Coral lebt und arbeitet, zahlt nur Bundeseinkommensteuer plus Sozialabgaben. Das Versprechen stimmt. Es ist nicht das ganze Bild.

Property Tax, Sales Tax und vor allem die Krankenversicherung verschieben den Vorteil. Eine Familie mit 200.000 Dollar Jahreseinkommen spart in Florida gegenüber Kalifornien rund 12.000 Dollar State Income Tax. Sie zahlt aber 6.000 Dollar mehr Hurrikan-Versicherung. Das Florida-Versprechen ist real. Es ist nur kleiner als das Marketing.

„Eure Gesellschaft ist eure Vermögensverwaltung"

Frank Rahlf, Mitgründer von DARIA US, beobachtet seit vier Jahren, was deutsche Familien in Cape Coral mitbringen, und was nicht. „Viele unserer Member haben noch nie in ihrem Leben ein Unternehmen besessen, bis sie nach Florida kamen", sagt Rahlf in einem Member-Call vom April 2026. Erst die LLC in Florida sei für viele die erste eigene Gesellschaft.

Das beschreibt das Problem präzise. Wer in Deutschland angestellt war, kennt Lohnsteuerbescheid und Mietvertrag. Er kennt keine Articles of Organization, kein Form 5472, keine Hurrikan-Police. Die Lernkurve ist steil. Wer die LLC von Anfang an als Vermögensverwaltung versteht, spart sich teure Korrekturen.

Drei Szenarien, drei Rechnungen

Single mit E-2: 80.000 bis 120.000 Dollar im ersten Jahr. Visum und Anwalt 25.000 Dollar, Investitionsnachweis 80.000 bis 100.000 Dollar, Jahresmiete 30.000 Dollar, Krankenversicherung 7.000 Dollar, Steuerberatung 4.000 Dollar, Setup-Puffer 10.000 Dollar.

Familie mit zwei Kindern, L-1 oder E-2: 200.000 bis 300.000 Dollar. Visum, Anwalt, Gründung 35.000 Dollar, Investitionsnachweis bei E-2 mindestens 120.000 Dollar, Hauskauf-Anzahlung 91.000 Dollar bei 365.000 Dollar Kaufpreis, Hurrikan-Versicherung 8.000 Dollar, Krankenversicherung 18.000 Dollar, Privatschule für zwei Kinder 24.000 Dollar, Steuerberatung 6.000 Dollar.

EB-5 Familie: ab einer Million Dollar. Mindestinvestition 800.000 Dollar, Regional Center Fee 70.000 Dollar, Anwalt 22.000 Dollar, Filing Fees 30.000 Dollar, Setup weitere 150.000 Dollar.

Wer früh rechnet, kommt durch

Florida ist kein Fehler. Cape Coral ist kein Reinfall. Wer früh rechnet, alle Posten kennt und Partner mit lokaler Erfahrung an der Seite hat, kommt durch.

Wer heute am Küchentisch seine erste Tabelle baut, sollte gleich die zweite anlegen. Die längere. Die ehrlichere.