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    Ihre wichtigsten Termine

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    Johnson & Johnson, UnitedHealth, JPMorgan und Wells Fargo legen neue Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Johnson & Johnson, UnitedHealth, JPMorgan und Wells Fargo legen neue Zahlen vor!
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
    10:00 Uhr, Niederlande: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
    12:20 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:25 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    15:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
    Deutschland: BMW, Pre-Close-Call Q3/26
    Schweiz: Lonza, Kapitalmarkttag
    USA: Applied Materials, Investorentag
    USA: Workday, Investorentag

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 9/26
    01:50 Uhr, Japan: Kreditvergabe 9/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
    14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 13.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    02:00USAUSAIWF Treffen
    05:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    08:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    09:45USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    10:05Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    20:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:00 WebinarWH SelfInvest: Praktische KI-Anwendung im Trading
    14.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14.10. 08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    alle Webinare anzeigen »

     

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