Ihre wichtigsten Termine
Johnson & Johnson, UnitedHealth, JPMorgan und Wells Fargo legen neue Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
10:00 Uhr, Niederlande: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
12:20 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:25 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
15:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
Deutschland: BMW, Pre-Close-Call Q3/26
Schweiz: Lonza, Kapitalmarkttag
USA: Applied Materials, Investorentag
USA: Workday, Investorentag
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 9/26
01:50 Uhr, Japan: Kreditvergabe 9/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 13.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 02:00 USA IWF Treffen 05:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 08:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 09:15 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 09:45 USA Fed-Mitglied Waller spricht 10:05 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 20:00 USA Monthly Budget Statement 20:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht
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