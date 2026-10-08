MPCM stuft Gea Group auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
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