MPCM stuft Gea Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: / / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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