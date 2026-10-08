UBS stuft Porsche AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Sportwagenbauer ebne den Weg zu einer prozentual zweistelligen operativen Gewinnmarge, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre hoch./rob/niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 42,92EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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