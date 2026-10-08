UBS stuft SAP SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch./rob/niw/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 188,8EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 201

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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