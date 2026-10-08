UBS stuft SAP SE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch./rob/niw/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 188,8EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 201
Kursziel alt: 201
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 201
Kursziel alt: 201
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