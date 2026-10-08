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    KI-Revolution bei Alphabet

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    Alphabet vor Milliarden-Coup: Diese KI-Firma könnte die Medizin verändern!

    Alphabets KI-Pharmafirma Isomorphic Labs könnte bald 50 Milliarden US-Dollar wert sein. Partnerschaften mit Pharmariesen befeuern die Hoffnung auf neue Medikamente.

    KI-Revolution bei Alphabet - Alphabet vor Milliarden-Coup: Diese KI-Firma könnte die Medizin verändern!
    Foto: Midjourney (KI)

    Die Google-Mutter Alphabet könnte mit ihrer Beteiligung an Isomorphic Labs einen weiteren milliardenschweren Hoffnungsträger im Bereich der künstlichen Intelligenz besitzen. Das auf KI-gestützte Medikamentenentwicklung spezialisierte Unternehmen verhandelt offenbar über eine neue Finanzierungsrunde, bei der eine Bewertung zwischen 40 und 50 Milliarden US-Dollar im Raum steht. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, ein Abschluss ist nicht garantiert.

    Bemerkenswert ist das Tempo: Erst im Mai 2026 sammelte das 2021 aus Google DeepMind hervorgegangene Unternehmen 2,1 Milliarden US-Dollar ein. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich neben Alphabet unter anderem Thrive Capital, Temasek und der Staatsfonds MGX aus Abu Dhabi. Bereits im März 2025 hatte Isomorphic Labs eine erste externe Finanzierungsrunde über 600 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

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    Das Geschäftsmodell verspricht eine Revolution der Pharmaforschung. Mithilfe künstlicher Intelligenz, darunter Technologien aus der AlphaFold-Forschung, will Isomorphic Labs neue Wirkstoffe schneller identifizieren und entwickeln. Der traditionelle Entwicklungsprozess für Medikamente dauert häufig mehr als zehn Jahre und verschlingt Milliardenbeträge. KI könnte einen Teil der aufwendigen Forschungsarbeit erheblich verkürzen.

    Dass die Technologie auf großes Interesse stößt, zeigen Kooperationen mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novartis. Beide Unternehmen vereinbarten bereits Anfang 2024 Forschungskooperationen mit einem möglichen Gesamtvolumen von nahezu drei Milliarden US-Dollar, zuzüglich potenzieller Umsatzbeteiligungen. Die anfänglichen Vorauszahlungen beliefen sich allerdings lediglich auf 45 Millionen US-Dollar von Eli Lilly und 37,5 Millionen US-Dollar von Novartis. Der Großteil des möglichen Vertragswerts hängt vom Erreichen vereinbarter Entwicklungsziele ab.

    Im Februar 2025 erweiterte Novartis die Zusammenarbeit um bis zu drei zusätzliche Forschungsprogramme. Im Januar 2026 kam mit Johnson & Johnson ein weiterer bedeutender Pharmakonzern als Forschungspartner hinzu. Damit arbeitet Isomorphic Labs inzwischen mit drei der weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammen. Hinzu kommt eine weitere milliardenschwere Initiative: Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Isomorphic Labs gemeinsam mit Google DeepMind und Meta an einem Forschungsprojekt des von Mark Zuckerberg und seiner Frau Priscilla Chan gegründeten Biohub beteiligt. Die drei Unternehmen stellen dafür gemeinsam 300 Millionen US-Dollar bereit. Einschließlich weiterer Finanzierungszusagen, bereits bestehender Forschungsdaten und Infrastruktur umfasst die Initiative Ressourcen im Gesamtwert von 1,8 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, mithilfe künstlicher Intelligenz das Verhalten menschlicher Zellen digital zu simulieren und die Medikamentenforschung zu beschleunigen.

    Allerdings zeigt sich, dass selbst KI die komplexe Arzneimittelentwicklung nicht über Nacht revolutionieren kann. Ursprünglich hatte Isomorphic Labs angestrebt, bereits Ende 2025 erste KI-entwickelte Medikamente in die klinische Erprobung zu bringen. Inzwischen wurde dieser Zeitplan auf Ende 2026 verschoben. Für Alphabet eröffnet sich damit neben dem klassischen Suchmaschinen- und Cloudgeschäft ein potenziell lukrativer Wachstumsmarkt. Allerdings steht die wirtschaftliche Bewährungsprobe für KI-entwickelte Medikamente noch aus. Hohe Unternehmensbewertungen spiegeln bislang vor allem die Erwartungen an zukünftige Durchbrüche wider. Ob Isomorphic Labs diese Hoffnungen erfüllen kann, hängt letztlich davon ab, ob sich die Technologie auch in der klinischen Entwicklung erfolgreich bewährt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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