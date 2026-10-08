UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor den anstehenden Quartalszahlen von 395 auf 398 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Zahlenvorlage des Nutzfahrzeugherstellers liege der Fokus unter anderem auf den Marktprognosen für 2027 und der Nachfragedynamik in Nordamerika, schrieb Hemal Bhundia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürften Umsatz und operativer Gewinn über den Konsensschätzungen liegen, während die Nachfrage schwächele./rob/niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 27,68EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 398

Kursziel alt: 395

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

