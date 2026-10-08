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    Europäischer Gaspreis steigt über 80 Euro je Megawattstunde

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Erdgaspreis steigt auf über 80 Euro
    • Mögliche US-Angriffe auf Iran treiben Gaspreise
    • Hormus-Blockade ließ Gaspreis seit Kriegsbeginn steigen
    Europäischer Gaspreis steigt über 80 Euro je Megawattstunde
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag über 80 Euro gestiegen. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Preise nach oben. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg an der Börse in Amsterdam auf 80,34 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren 2,64 Prozent mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte der Preis noch zeitweise unter 70 Euro gelegen.

    Das Weiße Haus forderte das Pentagon einem Bericht des Magazins "The Atlantic" zufolge auf, Optionen für Angriffe auf den Iran auszuarbeiten, die noch vor den US-Zwischenwahlen im November ausgeführt werden könnten. Das Magazin berief sich auf zwei Regierungsvertreter.

    Die LNG-Tankerdurchfahrten durch die Straße von Hormus sind zuletzt auf das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Krieges gestiegen. "Allerdings entspricht das Niveau vom September noch immer nur etwa 20 Prozent der Anzahl der LNG-Tanker, die vor dem Iran-Krieg die Straße von Hormus passierten", schreiben die Experten der Commerzbank. Die Durchfahrten seien aber im Vergleich zum Erdöl relativ gering.

    Die faktische Blockade der Straße von Hormus für die Lieferung von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas aus den Fördergebieten am Persischen Golf hatte den Preis für europäisches Erdgas seit Kriegsbeginn deutlich nach oben getrieben. Ende Februar hatte der Gaspreis noch bei rund 30 Euro gelegen. Ein Mehrjahreshoch erreichte der Erdgaspreis im September bei 84,50 Euro./jsl/nas





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