Grüne stellen 'Plan für Deutschland' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen möchten sich mit umfassenden Vorschlägen zu Wirtschaft und Sozialem als Alternative zur Bundesregierung in Stellung bringen. In einem Leitantrag, der heute in Berlin vorgestellt wird, wirbt die Partei für "neues Wachstum" mit mehr Investitionen, weniger Bürokratie, niedrigeren Energiepreisen und stärkerer sozialer Absicherung. Der Antrag der Parteispitze liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Konkret werden unter anderem eine stärkere Besteuerung sehr hoher Vermögen, eine Digitalsteuer für große Plattformkonzerne sowie Reformen bei Pflege, Rente, Bildung und Arbeitsmarkt vorgeschlagen. "Nur kürzen, wie es die Bundesregierung tut, ist keine Reform", schreibt die Partei mit Blick auf Kürzungen bei Gesundheit, Rente und Familien.