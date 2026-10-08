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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein hebt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein stuft Continental hoch, Kursziel auf 82 Euro
    • Die Aktie blieb zurück und wird mit Abschlag gehandelt
    • Bis 2027 branchenweit bestes Ergebnis- und Cashflowprofil
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen./rob/ajx/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 68,86 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,00 %/+31,35 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 82 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00, was eine Steigerung von +20,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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