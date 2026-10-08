Bernstein hebt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 68,86 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +8,00 %/+31,35 % bedeutet.