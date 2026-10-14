Ihre wichtigsten Termine
Frische Q-Zahlen von: Blackrock, Morgan Stanley, Bank of America & State Street
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:30 Uhr, Schweiz: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Niederlande: ASML, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid
12:00 Uhr, USA: Blackrock, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: State Street, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
USA: Accenture, Investorentag
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 Uhr, USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 9/26
20:00 Uhr, USA: Fed-Beige-Book
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 14.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 04:10 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 08:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 08:05 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 10:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 11:20 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 11:40 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 16:55 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:15 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 20:00 USA Fed Beige Book 20:00 USA Monthly Budget Statement
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin