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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Q-Zahlen von: Blackrock, Morgan Stanley, Bank of America & State Street

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q-Zahlen von: Blackrock, Morgan Stanley, Bank of America & State Street
    Foto: Unsplash

    Untermehmenstermine

    06:30 Uhr, Schweiz: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Niederlande: ASML, Q3-Zahlen
    10:00 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid
    12:00 Uhr, USA: Blackrock, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: State Street, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    USA: Accenture, Investorentag

    Konjunkturdaten

    03:30 Uhr, China: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 Uhr, USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 9/26
    20:00 Uhr, USA: Fed-Beige-Book

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 14.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    04:10Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    08:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    08:05KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    10:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    11:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    11:40USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    16:55USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    18:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    20:00USAUSAFed Beige Book
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    alle Termine anzeigen »

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