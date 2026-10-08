MPCM stuft CEWE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe nach einem Kapitalmarkttag des Fotodienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Margenpotenzial aus der Übernahme von Kodak Moments hänge von der deutschen Kartellprüfung ab, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen und das Kursziel blieben bis zur Freigabe der Transaktion erst einmal unverändert./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 111EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 158
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 158
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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