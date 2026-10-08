MPCM stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe nach einem Kapitalmarkttag des Fotodienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Margenpotenzial aus der Übernahme von Kodak Moments hänge von der deutschen Kartellprüfung ab, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen und das Kursziel blieben bis zur Freigabe der Transaktion erst einmal unverändert./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: / / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 111EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 158

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

