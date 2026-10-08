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    Ölpreis über 100 US-Dollar

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    Trotz Ölpreis-Explosion: Jetzt liefern sich die Ölgiganten einen Preiskrieg!

    Trotz Ölpreisen über 100 US-Dollar senken Irak und Saudi-Arabien ihre Verkaufspreise für Asien deutlich. Der Preiskampf um Marktanteile verschärft sich.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis über 100 US-Dollar - Trotz Ölpreis-Explosion: Jetzt liefern sich die Ölgiganten einen Preiskrieg!
    Foto: picture alliance / Anadolu | Hasan Belal - picture alliance / Anadolu | Hasan Belal

    Der Irak verschärft den Preiskampf auf dem asiatischen Ölmarkt. Die staatliche Ölvermarktungsgesellschaft SOMO hat die offiziellen Verkaufspreise für November deutlich gesenkt. Die wichtige Rohölsorte Basrah Medium wird mit einem Abschlag von 2,80 US-Dollar je Barrel gegenüber den Referenzsorten Oman und Dubai angeboten. Im Oktober hatte der Preis noch auf dem Niveau der Referenznotierungen gelegen. Noch größer fällt der Preisnachlass bei Basrah Heavy aus. Hier steigt der Abschlag von 3,30 auf 5,80 US-Dollar je Barrel. Damit verbilligen sich beide Ölsorten gegenüber dem Vormonat um jeweils 2,50 bis 2,80 US-Dollar pro Barrel.

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    Saudi-Arabien macht es vor

    Mit den Preissenkungen reagiert der Irak auf den zunehmenden Wettbewerb um asiatische Abnehmer. Bereits Saudi-Arabien hatte seine November-Preise für die wichtige Sorte Arab Light um drei US-Dollar auf einen Abschlag von fünf US-Dollar gegenüber Oman/Dubai gesenkt. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2020. Hintergrund sind die Verwerfungen durch den Krieg im Nahen Osten. Die anhaltenden Risiken für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus treiben Transport- und Versicherungskosten nach oben. Mit günstigeren Verkaufspreisen versuchen die Ölförderländer, ihre Lieferungen für asiatische Raffinerien attraktiv zu halten.

    Ölpreis über 100 US-Dollar – trotzdem sinken die Verkaufspreise

    Die Preisnachlässe kommen ausgerechnet in einer Phase hoher Weltmarktpreise. Brent-Rohöl notierte am Donnerstag wieder über 100 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig hat sich die Versorgungslage zuletzt etwas entspannt. Das globale Angebotsdefizit könnte im Oktober auf rund 250.000 Barrel täglich schrumpfen. Im Mai hatte es noch bei etwa vier Millionen Barrel gelegen. Für den Ölmarkt ergibt sich damit ein widersprüchliches Bild: Während geopolitische Risiken die internationalen Rohölpreise hochhalten, kämpfen wichtige Förderländer mit immer größeren Preisnachlässen um Marktanteile. Asiatische Raffinerien profitieren von günstigeren Einkaufskonditionen, während die Produzenten geringere Erlöse gegenüber den jeweiligen Referenzpreisen erzielen. Eine weitere Entspannung der Versorgungslage könnte den Preiskampf zusätzlich verschärfen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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